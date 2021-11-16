МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Расходы бюджетной системы на здравоохранение в РФ являются самыми низкими среди трех десятков стран с развитой экономикой, поскольку государственные гарантии не распространяются на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении, по мнению Счётной палаты, это ограничивает возможности по снижению смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни населения в России. Счетная палата рассказала о влиянии изменения структуры ФНБ на доходность

Аудиторы проанализировали системы медицинского обеспечения в 31 стране с развитой экономикой, из которых 14 стран преимущественно финансируются по бюджетной схеме и 17 стран – преимущественно по системе ОМС. "В Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные расходы, находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран, превосходя максимальные значения этого показателя как по группе стран с бюджетной моделью, так и по группе стран со страховой моделью", — говорится в отчете ведомства.

В контрольном ведомстве объяснили это тем, что практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы госгарантий по предоставлению медпомощи. "При этом в большинстве стран при предоставлении лекарственного обеспечения используются различные системы со-платежей граждан", — говорится в документе.

"Действующая система ОМС не предусматривает лекарственного обеспечения застрахованных лиц при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. В совокупности с проблемами льготного лекарственного обеспечения, характеризующимися отказами гражданам в выдаче льготных лекарственных препаратов, монетизацией льгот и проблемами в информационно-методическом сопровождении, это ограничивает возможности достижения целей снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни населения", — полагает СП.

Аудиторы также указали на недочеты системы льготного лекарственного обеспечения, из-за которых условия получения лекарств в разных регионах значительно отличаются для одних и тех же категорий льготников. В частности, некоторые регионы сокращают перечни групп населения, которые имеют право на льготные лекарства при амбулаторном лечении.

"В целом структура государственных расходов на лекарства в разрезе амбулаторных и стационарных условий имеет перекос в сторону стационаров – более половины всех государственных расходов на лекарственное обеспечение расходуется для лечения больных в стационарах. При этом расширение охвата населения обеспечением лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях, может способствовать успеху лечения большинства заболеваний, являющихся в России основными причинами преждевременной смертности, временной и постоянной нетрудоспособности", — полагает Счетная палата.