МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Повышение стоимости алкоголя в розничной продаже по инициативе регуляторов преследует две основные цели — увеличения налоговых платежей, а также уменьшения потребления, рассказал в интервью радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Эксперты прокомментировали возможность повышения цен на водку

Минфин с 1 января планирует повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Если инициативу поддержат законодатели, то минимальная цена на водку вырастет на 7,4% – с 243 рублей до 261 рубля за 0,5 литра. Повышение цен затронет не только водку, но и другие напитки — например, 0,5 литра коньяка в рознице будет стоить на 7,6% больше – не 446 рублей, а 480 рублей.

"Минфин регулярно занимается тем, что повышает стоимость алкоголя в розничной продаже. Это политика, которая имеет две основные цели. Во-первых, таким образом повышаются налоговые сборы в бюджет. Во-вторых, рост цен на алкоголь приводит к сокращению потребления алкоголя и оздоровлению населения", – отметил экономист.

По его словам, в прошлом повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь уже давало положительный эффект, может сработать и сейчас.

"За последние годы повышение реальных цен на алкоголь в рознице привело к тому, что Россия стала намного меньше пить. Страна уже не является лидером по потреблению алкоголя, за счет этого растет средняя продолжительность жизни", — сказал Зубец.

Дело в том, что есть "пограничная" группа покупателей спиртных напитков, которая из-за повышения цен отказывается от алкоголя или сокращает его потребление", уточнил эксперт.