МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия после 2025 года может столкнуться с недостатком мощностей для строительства инфраструктуры, а также с растущим количеством банкротств в этой сфере, говорится в сообщении Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК). Путин поручил исключить избыточные процедуры в строительстве

По данным совместного исследования НАИК и инвесткомпании InfraOne, среди 170 крупнейших строительных компаний осталось лишь шесть сверхкрупных организаций с выручкой более 100 миллиардов рублей, чего "не хватает для запуска крупных проектов в стране, а тем более для конкуренции в сфере строительства на глобальном рынке".

"Из–за накопившихся проблем и низкой рентабельности российский сектор строительства инфраструктуры остается не очень интересной сферой для вложения капитала со стороны бизнеса и инвестиционных фондов. Крупные частные игроки в 2018-2020 годах теряли интерес к отрасли и продавали строительные активы госкомпаниям или монополиям. Но последние закрывают с помощью таких компаний собственные проблемы и не ждут от них эффективности. Такой подход мешает развитию конкуренции в отрасли, приводит к стагнации в ней и влияет на восприятие рынка со стороны портфельных инвесторов", – отмечается в сообщении.

Как указывается в нем, бюджетные вложения в инфраструктурное строительство в 2020 году выросли на 13% – до 2,36 триллиона рублей, а суммарная выручка компаний из топ-170 увеличилась на 14% – до 4,14 триллиона рублей. Но высокая долговая нагрузка отечественных строительных компаний не позволяет им инвестировать и развиваться, а также привлекать новые кредиты, говорится в сообщении. По данным НАИК и InfraOne, суммарный долг по компаниям из топ-170, публикующим отчетность по РСБУ, составил 4,5 триллиона рублей – на 22% больше их выручки. Российским строителям разрешат использовать зарубежные нормы и стандарты

"Состав топ-170 изменился на четверть – так же, как и по итогам 2019 года. Это говорит о высокой долговой нагрузке и крайне нестабильном положении отечественных строительных компаний, которое не позволяет им инвестировать и развиваться, а также привлекать новые кредиты. Несмотря на рост выручки по итогам 2020 года и положительный показатель прибыли, уже в 2021-м тренд может развернуться в обратную сторону, а любой новый экономический шок – обернуться судами и банкротствами", – приводятся в сообщении слова председателя совета НАИК, вице-президента РСПП Игоря Вдовина.

По его оценке, для участников сферы строительства публичной инфраструктуры наиболее серьезными проблемами остаются несовершенства системы госзакупок и формирования стоимости проектов, неактуальная модель ценообразования, высокая стоимость и ограниченная доступность кредитов, а также невозможность планировать свою загрузку на долгий срок. В 2021 году в строительстве наблюдался острый дефицит кадров, значительно выросли цены на стройматериалы, есть проблемы с логистикой. Почти все эти проблемы взаимосвязаны, и их необходимо решать с помощью системных преобразований, даже если направить большой объем средств в инфраструктурные проекты, он лишь отложит необходимость перемен в правилах игры в отрасли, подчеркивается в сообщении.

"Для полноценного развития отрасли необходимо вкладывать средства в обновление основных фондов компаний, разработку технологий, но при текущем уровне рентабельности отрасли около 4% об этом не может быть и речи. Мы сейчас находимся в постоянном диалоге с правительством РФ и Минстроем, совместно разработали проект дорожной карты по совершенствованию правового регулирования в сфере транспортного строительства и очень надеемся на принятие этого документа в этом году, чтобы в следующем году внести необходимые изменения в регулирование отрасли", — рассказала РИА Недвижимость гендиректор НАИК Мария Ярмальчук.