МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Россия лидирует по восстановлению внутренних авиаперевозок, но допандемийные значения будут достигнуты не ранее 2023 года. "Аэрофлот" опроверг причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию

"Можно констатировать, что темпы восстановления глобального рынка низкие, а рынок России является лидером по восстановлению внутренних перевозок. Тем не менее, возврат к 2019 году ожидается не ранее 2023 года", — сказал он.

Путин отметил, что "Аэрофлот" восстанавливается от вызванного пандемией кризиса, но в целом пассажиропоток ниже, чем в 2019 году.

"Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году", — сказал президент РФ.

Полубояринов заявил, что компания прикладывает все усилия, чтобы минимизировать потери и самостоятельно закрыть все необходимые финансовые потребности без участия государства.

ПОДДЕРЖКА "ПЛОСКИХ" ТАРИФОВ

Полубояринов попросил президента РФ поддержать дальнейшее развитие программы "плоских" тарифов и ее реализацию в 2022 году.

"Хочу констатировать, что мы видим большую поддержку со стороны населения этой программы. И просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать предложение "Аэрофлота" по дальнейшему развитию этой программы и её реализации в 2022 году", — сказал Полубояринов на встрече с президентом.

"Аэрофлот", помимо программы субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов — с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. "Плоские" тарифы действуют на рейсах на Дальний Восток, в Крым и Калининград.