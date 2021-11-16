МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Россия лидирует по восстановлению внутренних авиаперевозок, но допандемийные значения будут достигнуты не ранее 2023 года.

Стюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот"

"Аэрофлот" опроверг причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию

"Можно констатировать, что темпы восстановления глобального рынка низкие, а рынок России является лидером по восстановлению внутренних перевозок. Тем не менее, возврат к 2019 году ожидается не ранее 2023 года", — сказал он.

Путин отметил, что "Аэрофлот" восстанавливается от вызванного пандемией кризиса, но в целом пассажиропоток ниже, чем в 2019 году.

"Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году", — сказал президент РФ.

Полубояринов заявил, что компания прикладывает все усилия, чтобы минимизировать потери и самостоятельно закрыть все необходимые финансовые потребности без участия государства.

ПОДДЕРЖКА "ПЛОСКИХ" ТАРИФОВ

Полубояринов попросил президента РФ поддержать дальнейшее развитие программы "плоских" тарифов и ее реализацию в 2022 году.

"Хочу констатировать, что мы видим большую поддержку со стороны населения этой программы. И просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать предложение "Аэрофлота" по дальнейшему развитию этой программы и её реализации в 2022 году", — сказал Полубояринов на встрече с президентом.

"Аэрофлот", помимо программы субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов — с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. "Плоские" тарифы действуют на рейсах на Дальний Восток, в Крым и Калининград.