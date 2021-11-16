МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon повысил прогноз по росту в 2021 году оборота от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, GMV), компания ожидает, что показатель увеличится на 120% (в 2,2 раза) по сравнению с уровнем предыдущего года, говорится в сообщении компании о финансовых результатах по МСФО. Ozon откроет пункты выдачи заказов в Белоруссии

Прогноз по капитальным затратам — 20-25 миллиардов рублей по итогам 2021 года — был подтвержден. GMV площадки в 2020 году увеличился в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом, до 197,414 миллиарда рублей, CAPEX повысился на 43% — до 6,84 миллиарда рублей.

Это уже третье за текущий год повышение прогноза по динамике GMV. Ozon в марте сообщил, что ожидает в 2021 году увеличения оборота от продаж товаров и услуг на 90% по сравнению с 2020 годом, капитальные затраты прогнозировались на уровне 20-25 миллиардов рублей. В мае компания повысила прогноз по росту GMV до 100%, в августе — до 110%.

В третьем квартале 2021 года Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в 2,5 раза (на 145%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 108,3 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA осталась отрицательной и составила минус 11,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании о финансовых результатах по МСФО.

"Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос на 145% год-к-году, до 108,3 миллиарда рублей (c НДС) по сравнению с 44,2 миллиарда рублей в третьем квартале 2020 года….Скорректированная EBITDA в третьем квартале 2021 года составила минус 11,3 миллиарда рублей по сравнению с минус 1,9 миллиарда рублей в третьем квартале 2020 года", — говорится в сообщении.