МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Доступность жилья в России начала снижаться, и по итогам года тенденция усилится из-за повышающихся ставок по ипотеке, сообщается в исследовании фонда "Институт экономики города", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. Эксперт оценил стоимость жилищных сертификатов для бюджета страны

В 2018-2021 годах в большинстве крупнейших российских агломераций доступность жилья снижалась — повышалось значение коэффициента доступности жилья, означающего время (годы), необходимое семье из трех человек, чтобы накопить на стандартную квартиру площадью 40-45 квадратных метров. В 2021 году коэффициент в медианной агломерации превысил значение 3, что по международной классификации означает низкую доступность. До этого показатель не превышал 3, то есть более половины агломераций относились к рынкам, где жилье было доступно.

"В 2021 году снижение доступности жилья в крупнейших агломерациях продолжилось более высокими темпами, чем в 2019-2020 годах. Если в 2018 году из 17 таких агломераций 14 относились к рынкам с доступным жильем, то в 2021 году – только 6", — говорится в исследовании.

По словам исполнительного директора фонда Татьяны Полиди, снижение доступности жилья сдерживалось повышающейся до 2020 года доступностью ипотечного жилья. Но по итогам этого года ожидается снижение доступности приобретения жилья с ипотекой, предупредила она.

Полиди пояснила, что в последнее время доходы населения снижались, а цены на жилье росли, однако это компенсировалось уменьшением ставок по ипотеке. Теперь же ситуация с доходами и ценами остается прежней, а ставки начали расти, что в целом усилит тенденцию по снижению доступности жилья в стране, констатировала она.

Согласно исследованию фонда, в настоящее время жилье наименее доступно в Санкт-Петербургской и Московской агломерациях, где коэффициенты равны 5,5 и 5,4. Далее следуют Казанская, Владивостокская и Краснодарская агломерации – 4,1, 4,0 и 3,9 соответственно.

В исследовании уточняется, что расчеты фонда основаны на данных Росстата о доходах населения и открытых данных о предложениях жилья на продажу.

В то же время, несмотря на снижение доступности жилья, российские городские агломерации продолжают оставаться лидерами по доступности жилья в сравнении с зарубежными агломерациями, отмечают эксперты фонда.