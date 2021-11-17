МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток и Казань стали лидерами по стоимости цен на квартиры в октябре, говорится в исследовании Росбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты предупредили, что жилье в России станет недоступнее

Согласно данным исследования, наиболее высокие цены на квадратный метр по всем видам жилья в октябре зарегистрированы в Москве (271,5 тысячи рублей), Сочи (220 тысяч рублей) и Петербурге (172,5 тысячи рублей).

Четвертое место по стоимости жилья занял Владивосток — там за квадратный метр пришлось бы отдать 146,4 тысячи рублей, далее следует Казань, где метр стоит 108,8 тысячи рублей. Также в число самых дорогих городов для покупки недвижимости вошли Нижний Новгород, Уфа, Красноярск, Воронеж и Пермь.

Лидеры на первичном и вторичном рынке жилья одинаковые — это Москва, Сочи, Красногорск, Санкт-Петербург, Владивосток, Севастополь, Казань, Благовещенск. Чтобы купить квартиру в новостройке в Москве в октябре нужно было бы отдать 293 тысячи рублей за квадратный метр, а на вторичном рынке чуть меньше — 271,2 тысяч рублей. Топ-10 лидеров по стоимости жилья замыкают на первичном рынке — Краснодар (109,9 тысячи рублей) и Нижний Новгород (108,7 тысячи рублей), а на вторичном — Хабаровск (103,9 тысячи рублей) и Краснодар (102,7 тысячи рублей).

Тем не менее, среди городов-лидеров далеко не все обладают высоким темпом прироста жилищных цен. На первичном рынке быстрее всего дорожают квартиры в Томске (9,7%), Кирове (5,9%) и Черкесске (4,9%). При этом в Москве стоимость квадратного метра возросла на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а в Санкт-Петербурге и Сочи жилье и вовсе подешевело на 0,1% и 0,8% соответственно.

Похожая ситуация и на вторичном рынке — квартиры в самых дорогих городах либо подорожали не так сильно, как остальные, либо потеряли в цене. Темпы роста для Сочи и Санкт-Петербурга составили 2,9% и 1,5% соответственно, в Москве цены снизились на 0,1%. Быстрее всего цены на "вторичку" росли в Великом Новгороде (5,6%), Магадане (5,4%) и Петрозаводске (5,2%).