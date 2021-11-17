МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Более 60% российских туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры, пишут "Известия". АТОР оценила значение возобновления авиасообщения с рядом стран

Соответствующее письмо представители отрасли в лице Российского союза туриндустрии (РСТ), ассоциации "Турпомощь", Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций направили в правительство. Они просят продлить отсрочку по обязательствам агентств, которая, согласно постановлению № 1073, действует до 31 декабря 2021 года.

Они отмечают, что подавляющее большинство стран и регионов по-прежнему закрыты для российских туристов — Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти вся Европа. Это не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в 2020 году.

По их словам, в зоне риска из-за возможного банкротства находятся свыше 60% туроператоров, состоящих в Едином федеральном реестре. При этом крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет. Под угрозой — средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. Стало известно, сколько отелей в Крыму уже занято на новогодние каникулы

Часть несостоявшихся туров удалось перенести на другие направления. 17% туристов согласились поехать отдыхать в Россию, около 30% — заменить одно заграничное направление на другое. Свыше 50% оплаченных, но не реализованных туров по-прежнему находятся в подвешенном состоянии — и по многим из них туристы ждут возврата денег. Средств же у компаний нет, поскольку они перевели их зарубежным партнерам, которые уже пустили их в оборот.

Власти обсуждают вариант частичного решения проблемы — пойти на уступки только тем компаниям, которые не смогли реализовать туры в ныне закрытые страны, узнало издание. Долги туроператоров перед клиентами на сегодня составляют 25 миллиардов рублей — в то время как страховых средств накоплено лишь на 7 миллиардов.

Если отсрочку не продлить, компании начнут массово уходить с рынка, а туристы лишатся и отдыха, и денег, обеспокоены в Российском союзе туриндустрии.