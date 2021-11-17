ТОКИО, 17 ноя — ПРАЙМ. Япония провела первые в стране испытания беспилотного скоростного электропоезда "Синкансэн", сообщил телеканал NHK. Страны АТЭС договорились о мерах по восстановлению экономики

Испытания проходили на 5-километровом участке в окрестностях города Ниигата в течение 11 дней и завершились в среду. Железнодорожная компания JR East (East Japan Railway Company) продвигает беспилотные технологии, полагая, что со временем из-за сокращения рождаемости и старения населения будет испытывать нехватку рабочих рук на вакансии машиниста.

В среду скоростной поезд серии Е7 из 12 вагонов совершил три беспилотных пробега, развивая скорость до 100 километров в час. Испытания проводились в присутствии машиниста в кабине на случай непредвиденных ситуаций, однако система успешно справилась со всеми функциями управления поездом – от начала движения до регулирования скорости и остановки. Тестирование проходило ночью, после завершения движения поездов по расписанию.