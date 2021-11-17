МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в октябре, снизилось на 0,7% по сравнению с пересмотренным показателем сентября и составило 1,52 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Эксперт: Россия может продолжить снижать вложения в госдолг США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали увеличения показателя до 1,576 миллиона с первоначального уровня сентября в 1,555 миллиона. Показатель сентября был пересмотрен до 1,53 миллиона новостроек.

По сравнению с октябрем 2020 года, когда индикатор составлял 1,514 миллиона, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 0,4%.

Кроме того, число разрешений на строительство в США в октябре выросло с показателя сентября на 4%, до 1,65 миллиона с 1,586 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,638 миллиона разрешений.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.