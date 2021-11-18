МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ставки по ипотеке в России продолжают расти, по итогам года средний показатель может превысить 8%, сообщил в четверг журналистам министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Набиуллина объяснила, как рост ставки влияет на доступность ипотеки

"Ставки растут. Возможно, в этом году средняя ставка перейдет за 8%", — сказал он.

При этом министр отметил, что льготные категории граждан по-прежнему остаются, и работа с ними будет продолжена.

Еще Файзуллин подчеркнул, что, несмотря на рост цен на жилье, оно остается востребованным и спрос пока предложением не покрыт.

Ранее Сбербанк сообщил, что повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 процентного пункта — до 8,8%, на вторичное жилье — на 0,6 процентного пункта — до 9,1%. При этом представитель "Абсолют банка" предупредил, что в операционных планах банков нет ставок 7,5%, и "на 2022 год в принципе уже заложена без стресса девятая ставка ЦБ (9%)".