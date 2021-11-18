МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в "Соллерс авто") планирует провести переговоры о партнерстве с глобальным автопроизводителем, сообщил РИА Новости источник, близкий к компании. "Жигули" за миллион. Дешевые автомобили уходят с рынка РФ

"Реорганизация УАЗа является частью стратегии развития компании и проходит в преддверии переговоров о структурировании партнерства с глобальным автопроизводителем", — сказал собеседник агентства.

В "Соллерс авто" не раскрыли информацию о второй стороне переговоров, однако сообщили, что предприятие действительно вступило в завершающий этап комплексной трехлетней программы реструктуризации.

Ее ключевая цель — концентрация в рамках общества исключительно активов и компетенций современного автопроизводителя по модели, применяемой в мировом автопроме.

В периметр этих активов входят штамповка, сварка, окраска кузовов и сборка автомобилей.

Из состава предприятия выделяется новое общество — ООО "ПромФинИнвест". Его единственным участником, владеющим 100-процентной долей, станет "Соллерс авто".

"ПромФинИнвест" сфокусируется на содержании и модернизации непрофильных активов и инфраструктуры, находившихся на промышленной площадке УАЗа, а также сопровождении вспомогательных операций.

Основная цель создания новой компании — развитие указанных активов через привлечение сторонних инвесторов, переориентацию на новые отраслевые направления, а также формирование перспективных форм развития, в том числе индустриальных парков и технопарков для субъектов МСП, пояснили в "Соллерс авто".

"В результате проводимой реорганизации ООО "УАЗ" сохранит все необходимые кооперационные связи, но существенно повысит конкурентоспособность основного вида деятельности — производства автомобилей — за счет сокращения накладных расходов. Сокращений численности персонала не планируется, оплата труда и гарантии работников по коллективному договору не изменятся", — добавили в группе. Там напомнили, что оптимизация бизнес-процессов началась в компании в 2019 году.

Группа "Соллерс авто" — один из ведущих российских автопроизводителей, работающий в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.

Основной владелец группы — Вадим Швецов, которому принадлежит 73,3% уставного капитала через "Соллерс Груп".