БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя — ПРАЙМ. Предприниматели предлагают с введением QR-кодов снимать другие ограничения, введенные для бизнеса из-за COVID-19, это, по их мнению поможет уменьшить снижение доходов, сообщил журналистам в субботу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. В Минцифры допустили, что система проверки QR-кодов может измениться

"У нас позиция, у нашей организации, что ограничения должны быть обоснованными. Предприниматели говорят о том, что вводя QR-коды, необходимо снимать другие ограничения, к примеру, по времени работы общепита, по проценту заполняемости кинотеатров, фитнес-центров. Это логично, также в "Опоре России" поддерживаем такое мнение. Но это предмет диалога и непосредственной работы с оперативным штабом в регионе", — рассказал Калинин.

Он добавил, что QR-коды затрагивают каждого жителя России и у "Опоры России" есть предложения для законопроекта по QR-кодам.

"У нас есть ряд предложений, к примеру, они касаются таких аспектов, как использование не только ПЦР-тестов, но и тестов на антиген в качестве основания для предоставления допуска. Тесты на антиген делаются быстрее и стоят дешевле, чем ПЦР-тестирование. У нас есть предложения обеспечить проверку по QR-кодам так, чтобы не было скопления людей, особенно это касается (скопления) на входах в торговые центры", — добавил президент "Опоры России". Вирусолог спрогнозировал, когда в России спадет волна COVID-19

По словам Калинина, из-за введения ограничений в торговых центрах падает проходимость. Он добавил, что нужны региональные льготы для бизнеса.

"В частности речь идет об определенных льготах по налогу на имущество. Налог на имущество не зависит от оборота. С нашей точки зрения, региональные власти также должны предоставить определенные преференции… в связи с ограничениями. Это и фитнес-центры, и кинотеатры, и торговые центры. Особенно этим видам деятельности нужно предусмотреть региональные меры поддержки", — добавил он.

Калинин отметил, что технология QR-кодов "позволяет бизнесу выживать", потому что защищает предприятия от вспышек COVID-19.

"Альтернативы пока я не вижу по QR-кодам, это лучше, чем сидеть на локдауне периодически… Снижается поток (посетителей), но ты работаешь. И более того, уже на этой недели многие предприятия получили прямые субсидии от государства. Кому нужны кредиты под 3% из пострадавших отраслей, они уже тоже начинают оформлять. Несколько десятков миллиардов кредитов по России уже выдано", — добавил он.