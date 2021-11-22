МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Общий курс на цифровизацию и развитие удаленных банковских сервисов не оставил в стороне российских мам: по сравнению с прошлым годом сумма их покупок в супермаркетах и магазинах бытовой техники и электроники в онлайне выросла, а в офлайне снизилась, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне резко нарастили траты на два товара

В рамках исследования были проанализированы сумма, количество и средние чеки операций по картам банка "Русский стандарт" у клиенток с одним или более ребенком за 10 месяцев 2021 и 2020 годов.

"Общая сумма онлайн-покупок в супермаркетах у россиянок с детьми за 10 месяцев 2021 года выросла на 125%, а в офлайне снизилась на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. В супермаркетах на одну онлайн-покупку мамы в среднем тратят в несколько раз больше, чем в офлайне – 2 283 рубля против 594 рублей за один личный визит в магазин соответственно", — подсчитали авторы исследования.

Обновлять гардероб всей семье мамы также предпочитают в онлайне. Если общая сумма таких покупок по картам банка в онлайне выросла на 79% относительно прошлого года, то в офлайне – всего на 9%. Средний чек онлайн-покупки одежды и обуви для себя и семьи (с возможностью примерки и доставки на дом) с января у мам составил 3 047 рублей. При этом средний чек на обновление гардероба в офлайн-магазинах – 2 913 рублей.

Бытовую технику и электронику для дома и работы российские мамы тоже стали меньше покупать в офлайне и больше – в онлайне. Согласно статистике банка, общая сумма таких покупок в онлайне в январе-октябре 2021 года выросла на 16%, при этом в офлайне снизилась на 4% по сравнению с 10 месяцами 2020 года. На одну онлайн-покупку техники мамы среднем платят 9 567 рублей, а офлайн – 7 867 рублей.