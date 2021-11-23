МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Жители России в ожидании снегопадов резко увеличили объем покупок лопат, щеток для автомобилей и других товаров для уборки снега — за выходные россияне обеспечили до четверти годовых продаж в этой категории, говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Водителям рассказали, чего нельзя делать с автомобилем в морозы

"Порядка 15-25% продаж за обзорный период (в зависимости от категорий) было обеспечено прошедшим уикендом (19-21 ноября). Стимулом к покупкам стали как непогода, так и ожидание ее ухудшения, связанные с прогнозами синоптиков", — отмечают эксперты. Лидерами по приросту спроса стали регионы центральной части России, в том числе и Москва, говорится в исследовании.

При этом за первые три недели ноября в сравнении с аналогичным периодом 2020 года средний чек на лопаты возрос на 9% и составил 657 рублей. В натуральном выражении объем продаж лопат вырос за год на 169%.

Сильнее всего — на 220% — выросли количественные продажи щеток для очистки автомобилей, средний чек составил 364 рубля, что на 33% выше прошлогоднего показателя.

Кроме того, россияне не забыли про покупку "незамерзайки" — средний чек на этот вид товаров в этом году составил 260 рублей, это 19% выше, чем в прошлом году, а количество проданного товара выросло до 202%. Наибольший средний чек был на снегоуборщики — за год их было продано на 194% больше, в среднем они обошлись 33 030 рублей, что на 26% выше суммы годом ранее.