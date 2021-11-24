МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российские туристы на новогодние праздники предпочтут отдых в Европе, Турции и ОАЭ, рассказали РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования", проанализировав первые данные по планируемым поездкам. Россиянам сообщили, сколько стоит день новогоднего отдыха в отелях России

"Как и в доковидный период 2019-2020 годов, страны Шенгенского соглашения снова востребованы россиянами. Более половины соотечественников – 51,4% – выбирают именно эти направления для встречи Нового года и проведения праздничных дней", — рассказали эксперты.

По данным исследования, на втором месте оказалась Турция. Встретить 2022 год в стране-наследнице Османской империи предпочли 7,8% отдыхающих. Третье место заняли сразу два направления – ОАЭ и Хорватия. Выбрали берег Персидского залива и Адриатического моря по 4,5% туристов. Не осталась без внимания и страна пирамид – Египет. Туда отправятся 3,9% путешественников.

Аналитики "АльфаСтрахования" также отметили, что по сравнению с прошлым годом предпочтения туристов при выборе места отдыха претерпели изменения. Тогда, в условиях закрытия границ почти всех европейских стран из-за коронавируса, большинство россиян – 20,5% – устремилось встречать рубеж 2020-2021 годов в Турцию. Кроме того, благодаря своему гостеприимству в рейтинге неизменно присутствовали ОАЭ и Египет.