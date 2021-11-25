МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Порог в 100 тысяч километров пробега — "психологической отметке" для многих покупателей подержанных авто — преодолевается российскими автомобилистами в среднем за 5 лет пользования машиной, следует из исследования "СберАвто" (есть в распоряжении РИА Новости). Россияне рассказали, какому зарубежному автобренду больше всего доверяют

"Средний пробег подержанных авто приближается к отметке в 100 000 километров (а именно – 98 817 км) к концу пятого года их эксплуатации. Среднее количество владельцев авто к этому времени – чуть меньше двух (1,6)", — отмечается в результатах исследования.

В целом, эксперты отмечают стабильно растущий спрос россиян на б/у машины. По данным "СберАвто", это логичная реакция клиентов на существующий дефицит новых автомобилей и стремительно растущие на них цены.

"В случае с покупкой подержанной машины ее можно получить сразу и именно в той комплектации, которую хочется, а не которая есть в наличии. Тем более при покупке авто с пробегом всегда остается возможность для торга и достижения договоренностей с продавцом", — отмечается в исследовании.

Кроме того, эксперты "СберАвто" проанализировали средний пробег и количество владельцев за 5 лет у наиболее популярных автомобилей в разных сегментах. Так, в сегменте B наибольший пробег демонстрирует модель Renault Logan (184 344 км при 1,4 владельца), но количество владельцев больше у KIA Rio – 1,8 (при почти вдвое меньшем среднем пробеге в 91 708 км). Наименьший пробег у Renault Sandero (74 250 км), а наименьшее количество владельцев – всего один – у модели SKODA Rapid. В целом именно автомобили сегмента B за пять лет набирают наибольший средний пробег – 102 585 км.

В сегменте С наибольший пробег у SKODA Octavia (110 844 км при 1,9 владельца), а владельцев больше у KIA Ceed – 2,5 (при 89 010 км пробега). Наименьший пробег – у Volkswagen Jetta (86 410 км), и у этой же модели – наименьшее количество владельцев (1,1). Средний пробег авто сегмента C за пять лет – самый низкий (94 567 км) среди всех самых популярных сегментов рынка, однако владельцы у данных авто меняются чаще всего (в среднем 1,8 владельца одного авто за пять лет), отметили в "СберАвто".

Лидером по пробегу в сегменте D стала модель Toyota Camry (127 076 км), и у нее же – наибольшее количество владельцев в сегменте (2,2 владельца). А наименьший километраж в среднем – у Audi A4 (79 510 км).

Среди популярных внедорожников и кроссоверов наибольший показатель пробега у Hyundai Santa Fe (117 056 км), наименьший – у Hyundai Creta (71 165 км). У сегмента SUV реже всего в пятилетней перспективе сменяются владельцы – в среднем по 1,3 владельца на одно авто. Реже всего от одного владельца к другому переходит модель Toyota RAV4 (один владелец), чаще – обладающая наибольшим пробегом Hyundai Santa Fe (1,7).