МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российские туроператоры сообщают о том, что в гостиницах Египта к середине декабря уже может не остаться мест на новогодние праздники, а люксовый сегмент во многих отелях на Мальдивах уже распродан, сообщили РИА Новости представители отрасли. Названа оптимальная продолжительность новогодних каникул

"К 10-15 декабря, возможно, все места по чартерным направлениям (Египет, Турция, Доминиканская Республика — ред.) будут проданы на Новый год. По многим авиакомпаниям новогодние регулярные рейсы уже полностью закрыты. На Мальдивах, например, искать уже нечего. Все продано с начала ноября. Очень высокий спрос на люксовый сегмент Мальдив, Дубая и Сейшел", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".

Дефицит мест на популярных курортах отмечают и в туроператоре Anex Tour. "Дорогой сегмент часто является наиболее устойчивым и стабильным, поэтому трудностей с продажей такого продукта мы не испытываем. С приближением дат самого периода новогодних праздников цены будут увеличиваться, а выбора среди объектов размещения будет меньше. Ориентиры (по продаже большинства мест по популярным направлениям и отелям — ред.) к середине месяца вполне оправданы", — рассказали в компании.

Лидерами по бронированию туров на Новый год туроператоры называют Египет, Доминикану, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию, Мексику и Мальдивы. Но представители отрасли отмечают, что Египет однозначно занимает позицию наиболее востребованного направления в период зимних каникул. В Tez Tour предупреждают, что количество и разнообразие вариантов размещения в Египте сокращается с каждым днем.

"Сложности с наличием номеров, появившиеся еще в октябре, стали особенно заметными в преддверии ноябрьских выходных и сохраняются на текущий момент. Аналогичная ситуация, но в еще более явной форме, определенно будет наблюдаться и на Новый год. Многие популярные отели каждый день встают на стоп, и путешественникам приходится выбирать альтернативные варианты размещения", — рассказала PR-директор компании Елизавета Тимошенко.

"Такой же дефицит мест испытают объекты Мальдивских островов и ОАЭ. В этих странах на фоне сложившейся ситуации наблюдается активный рост стоимости проживания и авиаперелета. В целом цены на туры с заездами в новогодний период по всем направлениям в среднем выросли на 25-30% относительно 2019 года", — указала она.

ТУРЦИЯ ЕЩЕ ПОБОРЕТСЯ

В Tez Tour отмечают, что объем бронирования туров на новогодние праздники уже в восемь раз превышает показатель прошлого года за аналогичный период. "Это неудивительно, так как в 2020 году основной пик продаж приходился на конец ноября и декабрь — клиенты опасались закрытия границ, введения дополнительных ограничений, усиления мер безопасности и так далее, ввиду чего бронировали отдых буквально накануне вылета", — пояснила PR-директор компании.

"В этом году первые заявки на высокие зимние даты начали поступать еще в июне и к концу сентября в компании зафиксировали существенный рост спроса, который сохраняется и в настоящий момент", — продолжила Тимошенко. В туроператоре не теряют надежду, что Турция увеличит свою долю ближе к праздникам — страна зимой не так популярна как Египет.

"Направление отличается разнообразием круглогодичных отелей с богатой развлекательной программой, большой территорией и качественным питанием "все включено". Дополнительные рейсы в эту страну у нас появятся в расписании на 30 и 31 декабря, а также на 2 января", — сообщила она.

"Сейчас у нас из европейских направлений есть только Сербия, Венгрия и Болгария, а все самые массовые и популярные страны, куда люди зимой ехали кататься на лыжах или в сити-туры, такие как Италия, Австрия, Чехия, Франция, закрыты", — добавили в "Интуристе", комментируя доступность отдыха в Европе.