БРЮССЕЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Суд Евросоюза отменил штраф в размере 1,06 миллиарда евро, наложенный Еврокомиссией (ЕК) в 2009 году на Intel за нарушение правил свободной конкуренции на рынке микропроцессоров. Google грозит еще один штраф в 4 миллиона рублей

По мнению Еврокомиссии, Intel предоставляла скидки крупнейшим производителям компьютерной техники, чтобы они использовали процессоры только ее производства.

Как сообщается в пресс-релизе Суда, проведенный ЕК анализ является неполным и не позволяет в достаточной степени установить, что права на оспариваемые скидки могли оказать негативный эффект для конкуренции.