Суд ЕС отменил штраф для Intel в 1,06 миллиарда евро за нарушение правил свободной конкуренции
Читать 1prime.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Суд Евросоюза отменил штраф в размере 1,06 миллиарда евро, наложенный Еврокомиссией (ЕК) в 2009 году на Intel за нарушение правил свободной конкуренции на рынке микропроцессоров.
По мнению Еврокомиссии, Intel предоставляла скидки крупнейшим производителям компьютерной техники, чтобы они использовали процессоры только ее производства.
Как сообщается в пресс-релизе Суда, проведенный ЕК анализ является неполным и не позволяет в достаточной степени установить, что права на оспариваемые скидки могли оказать негативный эффект для конкуренции.