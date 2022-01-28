МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с представителями немецкого бизнеса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин прокомментировал отношения России и Италии в газовой сфере

По его словам, Путин традиционно общается с представителями большого бизнеса основных торгово-экономических партнёров России. В этом году у президента РФ уже запланировано несколько таких встреч, в том числе с немецким бизнесом.

Восточный комитет немецкой экономики (OA), который объединяет компании ФРГ в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, в четверг 27 января подтвердил проведение традиционной встречи представителей бизнеса с президентом России Владимиром Путиным. Дата встречи пока не сообщается.

В среду 26 января Владимир Путин провел онлайн-встречу с главами ведущих итальянских компаний.