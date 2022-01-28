МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Компания JTI Россия сертифицирована как лучший работодатель в стране по версии Top Employers Institute за исключительные условия труда и возможности развития для сотрудников.

Глобальная JTI признана одним из 11 лучших работодателей в мире восьмой год подряд. Сертификация на международном уровне подчеркивает, в том числе, заслуги компании в области благополучия сотрудников и предоставления справедливых и равных возможностей для всех сотрудников.

Компания является крупным работодателем — общее количество сотрудников в России превышает 4500 человек — и продолжает развиваться на российском рынке, создавая более 500 новые рабочих мест с открытием Глобального центра бизнес-поддержки JTI (GBS) в Санкт-Петербурге в 2020 году и запуском инновационной линии на фабрике "Петро" в ноябре 2021. "Признание лучшим работодателем подтверждает исключительные условия труда JTI, а также прогресс, достигнутый компанией в области развития многообразия и инклюзивности рабочей среды. Так, в России запущена инклюзивная политика семейного отпуска по уходу за ребенком; внедрены инициативы в области благополучия и новые способы работы, включающие возможность адаптировать свой рабочий график, обустроить домашний офис, перейти на гибридную модель работы после снятия COVID-ограничений, а также другие элементы гибкого подхода к рабочей среде", — говорится в сообщении.

"Для JTI большая честь быть вновь признанными одним из лучших работодателей в мире по оценке Top Employers Institute. Наши сотрудники всегда во главе угла всей нашей деятельности, и мы стремимся предложить им наилучшие условия труда. Создание оптимальных условий для реализации потенциала для более чем 40 000 наших сотрудников, а также предоставление возможностей для их развития имеют для нас первостепенное значение", — прокомментировал старший вице-президент JTI по персоналу и культуре Говард Паркс.