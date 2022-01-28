МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить высказывания главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского на предмет возможного давления на антимонопольное расследование по ценам на стальной прокат, подтвердил РИА Новости представитель компании. Минсельхоз попросит ФАС проверить обращения из-за стоимости удобрений

ФАС в апреле 2021 года возбудила дела в отношении "Северстали", НЛМК и ММК по подозрению в монопольно высоких ценах на плоский прокат. Шаскольский при этом в декабре не исключил гигантских оборотных штрафов для указанных компаний. В пятницу издание РБК написало, что глава "Северстали" попросил Генпрокуратуру проверить заявления руководителя ФАС о возможных штрафах металлургам, поскольку таким образом чиновник мог оказать давление на комиссию, ведущую антимонопольное расследование.

"Подтверждаем, что такое письмо было", — сообщил РИА Новости представитель "Северстали".

Как пишет РБК, в своем письме Шевелев указывает, что ФАС не завершила антимонопольное расследование, а административное дело в отношении "Северстали" не возбуждено, поэтому слова Шаскольского могут рассматриваться как оказание давления на комиссию с целью повлиять на ее выводы. Это, по версии главы компании, позволяет усомниться в беспристрастности и законности проводимого расследования, а также может свидетельствовать о предвзятости. Чубайс предсказал глобальные перемены в металлургии

Подобные публичные высказывания руководителя ФАС, говорится в письме, "порочат и наносят вред деловой репутации российских металлургических компаний, в отношении которых проводится расследование". Порочащими, в частности, называются утверждения, что металлургические компании, включая "Северсталь", нарушают антимонопольное законодательство, тогда как этот факт еще не установлен. При этом, указывает глава "Северстали", заявления чиновника уже негативно повлияли на котировки акций компаний.

В своем письме Шевелев также предлагает проверить действия Шаскольского на предмет соответствия требованиям законодательства. Он считает, что высказывания чиновника не соответствуют кодексу этики и служебного поведения государственных служащих, а также закону о государственной гражданской службе и этическому кодексу госслужащих ФАС. Глава "Северстали" также просит проверить, повлияли ли заявления Шаскольского на непредвзятость и беспристрастность членов комиссии ФАС по делу против "Северстали", а также принять меры прокурорского реагирования.

Комментариями ФАС и Генпрокуратуры РИА Новости пока не располагает.