МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Фольксваген Груп Рус", официальный представитель Volkswagen на российском рынке, отзывает 445 автомобилей Volkswagen Tiguan из-за возможных проблем с тягово-сцепным устройством, сообщает Росстандарт.

"Отзыву подлежат 445 автомобилей Volkswagen Tiguan, реализованных в период 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в сообщении.

Росстандарт поясняет, что на автомобилях Tiguan, выпущенных в тот период, из-за отклонений в процессе производства могут быть установлены тягово-сцепные устройства с неисправным запорным механизмом поворотного модуля. В результате тягово-сцепное устройство при выдвигании может не зафиксироваться и опуститься. Это может привести к ДТП.

"На соответствующих автомобилях будет проведена проверка тягово-сцепного устройства, при необходимости произведена замена поворотного модуля ТСУ", — говорится в сообщении. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.