МОСКВА 29 янв — ПРАЙМ. Прерванное накануне утром из-за лавины движение по Транскавказской автомагистрали — единственной дороге, соединяющей Россию и Южную Осетию, — с 16.00 мск возобновлено в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Северной Осетии. В Самарской области снято ограничение на движение транспорта

Ранее сообщалось, что движение по ТрансКАМу, который начинается в североосетинском городе Алагир и ведет к столице Южной Осетии городу Цхинвал, было запрещено с 8.00 28 января. Причиной стала лавина к югу от поселка Бурон, которая полностью полностью перекрыла дорогу.

"В связи с расчисткой дорожного полотна Транскавказской магистрали и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 16.00 29 января 2022 года до особого распоряжения", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального главка.

По его данным, лавиноопасный участок протяженностью 28 километров располагается между Буроном и Северным порталом Рокского тоннеля, который проложен в скальных грунтах и проходит через Главный Кавказский хребет на высоте двух километров. Количество лавинных очагов на данном участке превышает 230, из них более 170 угрожают дороге.