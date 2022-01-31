МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Две трети продаж зарубежных туров на летний сезон-2022 из России приходится на Турцию, это обусловлено скидками, предлагаемыми при раннем бронировании, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Куба существенно упростила въезд организованным туристам из России

"Турция стала самым востребованным зарубежным направлением в рамках акции по раннему бронированию: более 70% всех продаж на лето 2022 года. Страна станет хитом лета-2022, но цены на направлении вырастут. Другие зарубежные страны тоже дорожают, поэтому скидки по раннему бронированию на лето-2022, которые сейчас предлагают туроператоры, крайне актуальны", — сказала Ломидзе.

"Самыми популярными направлениями по раннему бронированию стали Турция, Россия, Греция, Египет, Кипр. Но основой "зарубежного" раннего бронирования на лето 2022 года фактически стала только одна страна – Турция", — продолжила она.

Глава АТОР отметила, что раннее бронирование у туроператоров на лето 2022 стартовало еще 1 октября. По некоторым направлениям контрактинг еще не завершен, но открыты продажи на туры в Турцию, Грецию, страны карибского бассейна и ряд других направлений.