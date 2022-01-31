Эксперт рассказала, где россияне планируют отдыхать летом 2022 года
АТОР: большинство россиян планируют летний отпуск в Турции
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Две трети продаж зарубежных туров на летний сезон-2022 из России приходится на Турцию, это обусловлено скидками, предлагаемыми при раннем бронировании, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Турция стала самым востребованным зарубежным направлением в рамках акции по раннему бронированию: более 70% всех продаж на лето 2022 года. Страна станет хитом лета-2022, но цены на направлении вырастут. Другие зарубежные страны тоже дорожают, поэтому скидки по раннему бронированию на лето-2022, которые сейчас предлагают туроператоры, крайне актуальны", — сказала Ломидзе.
"Самыми популярными направлениями по раннему бронированию стали Турция, Россия, Греция, Египет, Кипр. Но основой "зарубежного" раннего бронирования на лето 2022 года фактически стала только одна страна – Турция", — продолжила она.
Глава АТОР отметила, что раннее бронирование у туроператоров на лето 2022 стартовало еще 1 октября. По некоторым направлениям контрактинг еще не завершен, но открыты продажи на туры в Турцию, Грецию, страны карибского бассейна и ряд других направлений.