МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ГК "Галс-Девелопмент" в 2021 году увеличила поступления от продажи жилой недвижимости на 55% — до 10,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Инвестиции в коммерческую недвижимость России установили рекорд

"Общие поступления от продаж недвижимости и арендной деятельности составили 30 миллиардов рублей. Поступления от продаж инвестиционной недвижимости — 6,5 миллиарда рублей, от арендной деятельности – 2,7 миллиарда, от проектов fee-development — 10 миллиардов рублей", — отмечается в нем.

По итогам прошлого года арендные поступления компании от коммерческой недвижимости (без учета проданных активов) составили 2,4 миллиарда рублей, что на 40% превышает результат 2020 года, добавляется в сообщении.

Кроме того, в 2021 году ГК "Галс-Девелопмент" закрыла сделку по продаже гостинично-офисного комплекса "Пекин" и приобрела новые активы: проектный портфель компании пополнился участками общей площадью около 250 гектаров. В числе перспективных проектов – жилые комплексы и офисная недвижимость в границах старой Москвы, коттеджные поселки в западном направлении Московской области.

ГК "Галс-Девелопмент" – один из крупнейших застройщиков Москвы. Компания специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом.