МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Кабмин выделит 1,8 миллиарда рублей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации на поддержку авиационной промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новый российский самолет "Байкал" совершил первый полёт

На оперативном совещании с вице-премьерами он напомнил, что перспективы отрасли самолетостроения, как краткосрочные, так и долгосрочные члены правительства и представители отрасли недавно обсудили в Воронеже.

"Чтобы активизировать работу дополнительно профинансируем несколько ключевых авиационных проектов — на эти цели правительство выделили порядка 1,8 миллиарда рублей в рамках госпрограмм", — сказал Мишустин.

По его словам, средства поступят ОАК и Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Их них 1 миллиард рублей предназначен на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Это поможет развитию инженерного центра и ускорит подготовку сертификации нового воздушного судна и организации систем его послепродажного обслуживания. Более 600 миллионов рублей поступит на доработку регионального лайнера ИЛ-114, еще около 180 миллионов пойдут на разработку двигателя ТВ-7-117 для него" — рассказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что важно обеспечить эффективное расходование государственных инвестиций.

МОРСКОЕ СУДНО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Власти РФ выделят 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна, с помощью которого можно будет проводить широкий спектр исследований Мирового океана, сообщил премьер министр Михаил Мишустин.

"В этом году выделим из бюджета 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. C его помощью учёные смогут проводить широкий спектр исследований в мировом океане — от подводных до метеорологических. В том числе это позволит расширить ресурсную базу российского рыболовства", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, всего на реализацию проекта в ближайшие четыре года предусмотрено более 23 млрд рублей.

"Такие современные исследовательские суда значительно повысят конкурентоспособность отечественного научного флота, улучшат условия работы наших ученых и обеспечат дополнительную загрузку российских судостроительных верфей", — добавил Мишустин.