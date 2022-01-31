БАКУ, 31 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновляет в марте выполнение перелетов между Баку и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"AZAL начнет полеты из Баку в Санкт-Петербург. Начиная с 17 марта авиаперевозчик будет осуществлять полеты по направлению Баку-Санкт-Петербург-Баку два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, которым разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений", — сказано в сообщении.