МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Венгерские предприниматели надеются на увеличение торгового оборота с Россией и рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предстоящей встрече смогут принять необходимые для этого решения, заявил РИА Новости официальный представитель московского офиса Венгерского агентства развития экспорта (HEPA) Дмитрий Пешков. Новак назвал объем экспорта газа из России в Венгрию

"Интенсивность российско-венгерских отношений за последние пять-шесть лет заметно усилилась. Предстоящая в Москве 1 февраля встреча на высшем уровне восьмая по счету. Конечно, на ней будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая геополитические. Мы ждем решений, которые позволят увеличить товарооборот между нашими странами, помогут сотрудничеству представителей малого и среднего предпринимательства", — сказал Пешков.

Он напомнил, что "малый и средний бизнес – это основа (почти 99,8%) экономики Венгрии". "Он невероятно разнообразен, в МСП Венгрии входят не только сельскохозяйственные предприятия, но и фармацевтические, и IT-фирмы, и заводы, производящие высокоточное медицинское оборудование, и даже машиностроительные компании", — подчеркнул Пешков.

Малому и среднему бизнесу, в отличии от крупных компаний, по его словам, труднее находить друг друга и вести совместные дела. "Венгерскому производителю очень сложно привезти в Россию свой товар, чтобы российский ритейл его здесь реализовал. Для этого нужна государственная помощь с обеих сторон, создание фондов поддержки по торговому финансированию с вовлечением структур банковского сектора. Поэтому мы, в первую очередь, рассчитываем, что на встречах руководителей двух стран будут решаться и эти задачи", — заключил Пешков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на очень плодотворные переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.