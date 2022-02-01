МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Количество регионов, где будут принимать карту "Тройка", может вырасти в этом году до 28, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Россиянам рассказали, когда карта может попасть в стоп-лист перевозчика

"В 2022 году еще больше жителей России смогут удобнее оплачивать проезд в городском транспорте — количество регионов, где будут принимать карту "Тройка", может вырасти в этом году до 28",- говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них: Ростов, Воронеж, Пермь, Орел, Ингушетия. Сейчас единая билетная система уже есть в 14 регионах и городах.

Благодаря "Тройке" регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.

"В этом году планируем запустить карту "Тройка" в новых городах. Регионы заинтересованы в том, чтобы развивать транспорт и внедрять передовые технологии, признанные во всем мире. В этом году воспользоваться "Тройкой" можно будет в трети всех субъектов России. В будущем это позволит иметь единую транспортную карту по всей России, что очень удобно для жителей. Это соответствует большим планам по развитию мультимодального проезда в рамках принятой президентом РФ транспортной стратегии страны до 2030 года", — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.