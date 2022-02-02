МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Минтранс обсудит с авиаперевозчиками платный выбор мест на борту, из-за которого родители часто сидят отдельно от детей, сообщает газета "Коммерсант". Прокуратура проверит S7 из-за задержек рейсов и овербукинга

Отмечается, что обращение по этому поводу поступило в ведомство от сенатора Андрея Кутепова. Он попросил принять необходимые меры из-за проблемы раздельной рассадки родителей и детей. По его словам, несмотря на то что "обязанность по совместному размещению родителей и детей на борту носит в РФ рекомендательный характер", семьям приходится доплачивать за выбор конкретных мест, что создает дополнительную финансовую нагрузку.

"Минтранс по обращению сенатора Андрея Кутепова решил обсудить с перевозчиками проблему платного выбора мест при регистрации на рейс… Авиакомпании отмечают, что делают все возможное, но не готовы отказаться от услуги, которая приносит им до 10% дохода с рейса", — говорится в публикации.

Добавляется, что Минтранс для решения данного вопроса направил в группу "Аэрофлот" и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта два письма с просьбой до 2 февраля подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.