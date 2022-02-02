МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российские туроператоры ожидают быстрого восстановления спроса на поездки в РФ из Израиля после возобновления авиасообщения российской стороной, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Израиль открывает границы для туристов, привитых в том числе "Спутником"

Министр туризма Израиля Константин Развозов обратился к правительству РФ с просьбой разрешить беспрепятственный въезд израильтян в РФ, учитывая, что разработана комфортная процедура въезда в Израиль для привитых "Спутником V" россиян, сообщила пресс-служба министра.

"Сейчас турпоток в Россию на минимуме, и для въездного туризма важна каждая страна, тем более такая, как Израиль. В 2019 году из этой страны к нам приехало порядка 199 тысяч туристов. Мы ожидаем, что когда авиасообщение наладится, спрос быстро восстановится", — сказала Ломидзе.

"Поток из Израиля в Россию рос за предыдущие годы примерно на 15-21% ежегодно. Израиль в 2019 занял пятое место по количеству приехавших в Россию туристов. Первые четыре — Китай, Германия, Южная Корея и США", — уточнила она.