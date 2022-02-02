МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Треть российских автомобилистов считают, что через год или два продать свою машину можно будет по более высокой цене, чем сейчас, следует из опроса "Автотеки" (сервис онлайн-проверки автомобилей от "Авито Авто"), который есть в распоряжении РИА Новости. Водителям объяснили, когда дешевый бензин лучше дорогого

"Мнения разделились таким образом: 29% респондентов отметили, что более выгодно по более высокой цене, 27% сказали, что примерно по той же цене, 22% респондентов ответили, что продажа авто станет менее выгодной", — ответили респонденты на вопрос о перспективах продажи автомобиля в ближайшие 1-2 года, отмечается в исследовании.

В опросе "Автотеки" приняли участие 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет, которые владеют или владели автомобилем в прошлом. В ходе исследования опрашивали жителей 15 крупных городов, том числе, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

В целом, по мнению 40% участников исследования, после пандемии 2020 года продавать автомобиль стало более выгодно для владельцев. При этом 24% уверены, что в плане выгоды ничего не изменилось: автомобиль можно продать примерно по той же цене. Еще 17% считают, что проводить сделку стало менее выгодно, то есть продать машину можно по более низкой цене.

При ответе на вопрос о причинах, которые заставляют автомобилистов продавать или задумываться о продаже автомобиля, самым популярным ответом оказался выбор в пользу другого понравившегося автомобиля (24%). Еще 22% отметили, что их старый автомобиль устарел морально и функционально. У 20% опрошенных появилась возможность приобрести новый автомобиль взамен подержанного, пояснили в "Автотеке".

По данным экспертов, большинство автомобилистов (55% опрошенных) предпочитают продавать авто через сайт объявлений, 14% — с помощью услуги "трейд-ин" через автосалон или дилерский центр, 7% — через знакомых или родственников, 5% — через автосалон или дилерский центр, не используя трейд-ин.

"Чтобы продать автомобиль на более выгодных условиях, тщательно подготовьтесь к сделке. Убедитесь, что в вашем ПТС остались свободные графы для нового собственника, приведите автомобиль в аккуратный вид, проверьте налоговые задолженности и штрафы. Кроме того, не лишним будет проверить автомобиль на спецсервисах, чтобы понимать, какие недостатки попадают в отчёт, и быть готовым к вопросам покупателей", — советует директор "Автотеки" Вадим Иванов.