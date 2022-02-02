МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российские туроператоры ввиду потенциального расширения авиасообщения между Россией и Венгрией ждут увеличения спроса на направление к весне, заявили РИА Новости представители отрасли. Россия и Венгрия утвердили совместные планы сотрудничества в ряде сфер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник заявил, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопросы расширения авиасообщения между двумя странами. Путин в свою очередь сообщил, что, поскольку Венгрия признала вакцину "Спутник V" и зарегистрировала ее, то вопрос об увеличении количества авиационных рейсов на Венгрию будет рассмотрен в ближайшее время, и, вероятно, решен положительно.

В туроператоре Anex Tour рассказали РИА Новости, что в настоящий момент действуют достаточно лояльные условия посещения Венгрии, пассажирам доступны рейсы с прямым перелетом. "Если рейсов будет еще больше, то это может сказаться на стоимости билетов, но, скорее всего, расписание будет составляться исходя из пассажиропотоков. В целом сейчас бронирование идет, к весне ожидаем увеличение спроса", — подчеркнули в пресс-службе туркомпании.

"Расширение авиасообщения между Россией и Венгрией, безусловно, положительно отразится на спросе на направление и объеме турпотока. Туры выходного дня в Будапешт и отдых на термах Хевиза всегда были привлекательны и востребованы у наших клиентов. Рост спроса на направление напрямую связан с объемом авиаперевозки и условиями въезда в страну для россиян", — рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Ранее, 9 ноября, Россия увеличила число рейсов с 12 странами, в том числе с Венгрией.