МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Цена поездки с помощью сервиса такси "Яндекс.Go" зависит от количества свободных машин рядом, погоды, загруженности дорог, но никак не связана с ценой смартфона, с которого сделан заказ, сообщила компания. В Госдуме предложили снизить тарифы на перевозку детей в такси

Ранее в среду Forbes сообщил о том, что ФАС потребовал от агрегаторов такси объяснить, почему цена на одни и те же поездки различается в зависимости от модели устройства пассажира. В "Яндексе" подтвердили факт получения письма.

"Стоимость поездки всегда формируется автоматически с учетом ряда факторов: например, на стоимость влияет количество свободных машин рядом, погода, загруженность дорог, продолжительность и протяженность поездки…. Другие факторы – модель смартфона,… никакого отношения к ценообразованию не имеет", — говорится в сообщении "Яндекса".

В компании утонили, что она находится в диалоге с ФАС и ответит на запрос в установленном порядке.