МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Производители безалкогольных напитков в России продолжают снижать количество сахара в своей продукции с целью добиться до конца 2024 года уменьшения его доли на 10%, сообщил РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков. Названа новая причина для роста цен на сахар

"Как отмечают сами компании, в 2021 году сегмент безалкогольных газированных напитков с пониженной калорийностью вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим годом", — сказал Новиков. Он уверен, что тренд на снижение сахара в напитках будет усиливаться с каждым годом.

Компании подвели итоги второго года работы кодекса добровольных обязательств производителей безалкогольных напитков, в рамках которого количество добавленного сахара в такой продукции до конца 2024 года будет снижено на 10%. Среди участников — PepsiCo, Coca-Cola, IDS Borjomi, "Росинка", "Аквалайн", УК "Черноголовка", FAB, холдинг "Аква", "Акваника" и другие. Заключение соглашения прошло при поддержке Роспотребнадзора.

Например, PepsiCo за два года действия кодекса снизила количество сахара в общем портфеле напитков в РФ на 18%, рассказал Новиков, а группа компаний "Черноголовка" за 2021 год увеличила количество напитков без сахара в линейке своей продукции более чем на 50%. "Акваника" за год снизила количество сахара в портфеле напитков на 10%, а удельная калорийность напитков компании Coca-Cola в России уменьшилась на 7% по сравнению с 2020 годом.

Он также напомнил про еще один важный пункт кодекса — уменьшение формата упаковки напитков до размеров одной средней порции: например, в рамках этого направления работы доля напитков в упаковке 0,33 литра от IDS Borjomi составляет 6%, а продажи за год увеличились на 36%.

Помимо этого, "Акваника" увеличила выпуск продукции объемом менее 0,5 литра на 40% по сравнению с 2020 годом, доля малоформатной упаковки в объеме среди напитков от PepsiCo, выросла до 30%, а в транзакциях Coca-Cola в 2021 году доля напитков в упаковке 0,33 литра и менее — 18,4%.