МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Соллерс Груп" и китайский автоконцерн Chery ведут переговоры о масштабном партнерстве по производству автомобилей и развитию новых технологий для электротранспорта, сообщил РИА Новости официальный представитель российской компании.

"Соллерс Груп" и компания Chery ведут переговоры о масштабном партнерстве в России, которое включает в себя не только производство автомобилей, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома", — сказали в "Соллерс Груп".

Конкретные параметры совместного проекта планируется зафиксировать до середины текущего года, добавили в компании.

"Соллерс Груп" – группа компаний, объединяющая решения и сервисы в области мобильности. В состав "Соллерс Груп" входят бизнесы по производству и дистрибуции автомобилей ("Соллерс авто"), по логистике ("Пасифик Лоджистик", Лорус SCM), а также технологические компании – разработчики программно-аппаратных комплексов и цифровых платформ. Общий оборот компаний "Соллерс Груп" превышает 150 миллиардов рублей в год. Генеральным директором компании является основной акционер "Соллерс авто" Вадим Швецов.