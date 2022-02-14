МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Немецкий бизнес в РФ возлагает большие надежды на предстоящую встречу президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил президент российско-германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле. Источник Reuters назвал темы переговоров Шольца и Путина в Москве

Он подчеркнул, что предприниматели выступают за активизацию контактов и осознают значимость экономических связей двух стран. Разрыв контактов и замораживание всех проектов, "как того легкомысленно требуют некоторые", принесет усиление конфронтации, полагает президент палаты.

Зеле также выступил за активизацию контактов между Москвой и Берлином, увеличение числа городов-побратимов и молодежных обменов.

Канцлер ФРГ 15 февраля посетит Москву с визитом и встретится с президентом России Владимиром Путиным.