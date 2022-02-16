МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка является одним из препятствий для развития жилищного строительства в России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в среду в в Госдуме. Эксперт оценил рост зарплат строителей в России

Ранее ЦБ РФ в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку и снова на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых. Прошлой весной регулятор перешел к нормализации денежно-кредитной политики, постепенно повышая ставку и доведя ее к концу года до 8,5 процента годовых. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.

Вице-премьер отметил, что ставки по ипотеке в среднем по итогам 2021 года достигли 7,5%, что ниже показателя предыдущего года на 0,2%. Во многом это удалось, по его словам, благодаря мягкой кредитно-денежной политике ЦБ.

"Но, конечно, сегодня ключевая ставка является угрозой для жилищного строительства. Сейчас думаем, как эту проблему решать", — сказал Хуснуллин.

Также он назвал "угрозой номер один" для отрасли повсеместное подорожание себестоимости строительства и отметил, что развитие строительной сферы в стране по-прежнему тормозит пандемия COVID-19.