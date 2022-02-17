МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в январе подскочили в годовом выражении в 2,3 раза — в регионе было зарегистрировано 134 автомобиля, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В целом продажи новых легковых автомобилей в ЕС в январе снизились на 6% в годовом выражении, достигнув исторического минимума в 682,596 тысячи машин.

Ранее в феврале "АвтоВАЗ" сообщал о сокращении продаж автомобилей Lada в России в январе на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 18 тысяч машин.