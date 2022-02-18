МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российские туристы жалуются на возросшее число положительных ПЦР-тестов, которые они получают на прилете в Дубай и Рас-эль-Хайму, однако туроператоры рассказали РИА Новости, что подобные случаи единичны и не носят массовый характер. АТОР опровергла внесение Таиланда в "черный список" для туристов

"Особо существенных изменений не отмечаем. В странах, где делают дополнительные ПЦР-тесты, в редких случаях иногда встречаются положительные тесты", — сообщили в пресс-службе Anex tour.

С этим мнением согласились и в пресс-службе туроператора "Интурист". В компании отметили, что у них не возникало проблем с теми, кто получал положительный ПЦР-тест по прилете в ОАЭ. Туристы, как и положено, ожидали свой карантин в спецотелях. "Это не массовая проблема. Туристы должны осознавать, что риск положительного ПЦР-теста есть всегда. Штамм "омикрон" очень быстро передается", — сказали в компании.

Ранее "Известия", ссылаясь на сообщение в закрытой группе туроператоров в Facebook, сообщили, что российские туристы в ОАЭ все чаще отправляются на карантин вместо пляжей. За последние дни как минимум несколько десятков человек, прилетевших в Эмираты из разных городов России, сдали положительный ПЦР-тест. Все, попавшие на карантин, перед отлетом сдали отрицательный тест.

На аналогичную проблему пожаловались РИА Новости и сами туристы — делегация одной из российских компаний, прилетевшая для участия в выставке ЭКСПО-2020, в полном составе отправилась на карантин, хотя все чувствовали себя здоровыми и на вылете сдавали отрицательные ПЦР-тесты.