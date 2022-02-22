МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Восточный комитет германской экономики отменил встречу представителей бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Путин подтвердил намерение продолжать поставки газа на мировые рынки

Уточняется, что мероприятие было намечено на март.

Однако позже РИА Новости поступило заявление комитета о том, что подготовка к проведению встречи бизнеса с Путиным продолжается

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.