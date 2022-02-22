СМИ: Восточный комитет германской экономики отменил намеченную на март встречу бизнеса с Путиным
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Восточный комитет германской экономики отменил встречу представителей бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Уточняется, что мероприятие было намечено на март.
Однако позже РИА Новости поступило заявление комитета о том, что подготовка к проведению встречи бизнеса с Путиным продолжается
Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.