МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Американский бизнес продолжает работать в России, как и прежде, но следит за развитием ситуации в стране, сообщил РИА Новости президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmChamRussia) Роберт Эйджи.

"Никакой паники нет, все компании – наши члены, а их в России сейчас около 450, работают как обычно. Многие американские компании представлены на российском рынке уже не один десяток лет. Возможно, кто-то из американских бизнесменов и уехал по каким-то своим личным причинам, но компании остаются на своих местах, трудятся, как и прежде. Работа идет по плану",- сказал Эйджи.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними.

Глава AmCham заявил, что палата следит за развитием событий, анализирует информацию, информирует и консультирует своих членов, однако работа продолжается в прежнем режиме.

Что касается жестких санкций в отношении Москвы, то, по мнению Эйджи, они могут быть введены только при наихудшем развитии событий. "Жесткие санкции, как показывает практика, вводят обычно, когда все аргументы уже исчерпаны. Пока же дипломатические переговоры продолжаются. И мы надеемся, что стороны продолжат обсуждение и что саммит Путина с Байденом тоже состоится," — сказал он.

С теми же санкциями, которые уже введены, начиная с 2014 года, по его словам, иностранный бизнес уже научился работать. "С ними можно жить. Достаточно сказать, что прошлый год был рекордным для американо-российской торговли. Она выросла на 44%, до 34,415 миллиарда долларов", — напомнил глава AmCham.

"Но без санкций, разумеется, лучше. Во всяком случае, мы всегда и везде повторяем, что экономические санкции в принципе – это плохая идея",- заключил Эйджи.