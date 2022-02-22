БАНГКОК, 22 фев — ПРАЙМ. Вьетнам возобновил регулярное авиасообщение с 20 странами и территориями мира, говорится в заявлении директора департамента транспорта страны, которое во вторник публикует правительственный интернет-портал.

Возобновлено авиасообщение с Камбоджей, Гонконгом (Китай), Японией, Южной Кореей, Филиппинами, Катаром, Сингапуром, Тайванем, Таиландом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Лаосом, Китаем, Францией, Германией, Великобританией, Австралией, Россией и США, заявил глава департамента Чан Бао Нгок, выступая во вторник на пресс-конференции в Ханое.

Только с восемью странами и территориями из 28, с которыми у Вьетнама существовало авиасообщение до начала пандемии коронавирусной инфекции, оно пока не возобновлено, это Бруней, Индия, Индонезия, Мьянма, Макао (Китай), Финляндия, Италия и Швейцария, также сообщил он.

По словам главы департамента, каждую неделю между Вьетнамом и зарубежными странами выполняется 370 авиарейсов в обоих направлениях, в то время как зимой 2019 года, перед пандемией, этот показатель составлял 4 185 авиарейсов.

Внутренние авиарейсы во Вьетнаме в настоящее время выполняются по 56 маршрутам. В неделю выполняется 2 570 рейсов, что на 217 рейсов меньше, чем в доковидный 2019 год, также сообщил Чан Бао Нгок.