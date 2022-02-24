МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский лоукостер "Победа" отменил ряд рейсов на юг страны из-за ограничений на полеты, просит пассажиров следить за оповещениями от авиакомпании, говорится в сообщении перевозчика. Свыше 200 рейсов уже отменены в аэропортах Москвы

"Победа"… вынужденно корректирует расписание в связи с решением Росавиации о введении ограничений на полёты. "Победа" настоятельно просит всех клиентов, рейсы которых запланированы на 24 февраля 2022 года, следить за оповещениями от авиакомпании", — говорится в сообщении.

"Расписание будет корректироваться по мере поступления дополнительной информации. Информация об изменениях в расписании будет размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях", — отмечает компания.

Как уточняется, по состоянию на 10.00 мск отменены рейсы: DP160/155 по маршруту Краснодар-Москва (Внуково)-Краснодар; DP185/186 по маршруту Москва (Внуково)-Ставрополь-Москва (Внуково); DP575/576 по маршруту Санкт-Петербург-Воронеж-Санкт-Петербург; DP181/182 по маршруту Москва (Внуково)-Волгоград-Москва (Внуково); DP183/184 по маршруту Москва (Внуково)-Волгоград-Москва (Внуково); DP971/972 по маршруту Краснодар-Стамбул-Краснодар.

"Победа" автоматически оформляет возврат денег всем клиентам отмененных рейсов на юг России, сообщает пресс-служба лоукостера.

"Победа" всем клиентам отменяемых рейсов автоматически оформляет возврат денег. По отменённым на сегодня возвраты уже оформлены", — говорится в сообщении.