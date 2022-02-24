МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. РЖД ВЕДУТ РАБОТУ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ ИЗ ГОРОДОВ ЮГА РФ, ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ БУДУТ ЗАФИКСИРОВАНЫ — КОМПАНИЯ
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https://1prime.ru/business/20220224/836156197.html
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Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене на глобальном уходе от риска
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. РЖД ВЕДУТ РАБОТУ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ ИЗ ГОРОДОВ ЮГА РФ, ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ БУДУТ ЗАФИКСИРОВАНЫ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220224/836156197.html
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