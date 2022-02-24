МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Минтранс РФ осуществит оперативный вывоз всех желающих с юга России железнодорожным и автобусным транспортом, имеющихся ресурсов достаточно, вся необходимая помощь на местах будет оказана, сообщает пресс-служба ведомства. "Аэрофлот" приостанавливает рейсы из Москвы на юг России

"В связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом", — говорится в сообщении.

"Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно", — сообщает ведомство.

Ранее в четверг Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.

Минтранс также сообщает, что 24 февраля создал оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".