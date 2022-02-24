МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ростуризм сообщил на Национальном туристическом портале, что рекомендует путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта.

"Ростуризм рекомендует путешественникам, планирующим поездку до 2 марта в указанные регионы рассмотреть возможность переноса дат путешествия", — говорится в сообщении. Свыше 200 рейсов уже отменены в аэропортах Москвы

"Организованным (туристам — ред.), путешествующим по линии туроператоров: в сложившейся ситуации туристам и туроператорам просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора, что допустимо и не противоречит законодательству Российской Федерации о туристской деятельности", — добавляется на сайте.

При этом там отмечается, что "необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора".

"Самостоятельным (туристам — ред.): в сложившейся ситуации туристу необходимо обратиться в гостиницу (средство размещения) для корректировки условий путешествия. По вопросам обмена авиабилетов или возврата денежных средств за них необходимо обращаться на горячие линии авиакомпаний", — заключается в сообщении.