МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс Москва-Лондон, следует из данных на табло московского аэропорта "Шереметьево".

Рейс был запланирован на 10:55 пятницы. Сейчас он значится как отмененный.

Ранее в четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании.