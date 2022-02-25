МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в январе сократилось на 20,1% в годовом выражении, до 68,79 тысячи машин – показатель стал худшим для данного месяца с 2009 года, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Дилеры предсказывают рост цен на автомобили этой весной

В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц упало на 17,5%, а автомобилей, направляемых на экспорт, на 30,8%.

Организация отметила, что основным фактором сокращения производства автомобилей стал дефицит полупроводников, также негативное влияние оказало закрытие крупного завода в июле. SMMT также указала на продолжающееся смещение в сторону электромобилей — 1 из 11 произведенных машин в стране.

В марте 2021 года SMMT указывала, что, согласно последнему прогнозу, производство автомобилей в Великобритании выйдет на путь восстановления в текущем году и составит по его итогам 1,05 миллиона, что на 15,8% больше, чем годом ранее. Далее, по прогнозам, в 2022 году производство автомобилей достигнет 1,1 миллиона с потенциалом для дополнительного роста, однако оно останется ниже 1,3 миллиона машин, произведенных в 2019 году.